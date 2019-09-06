Владивосток, , 08:53 — REGNUM Нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотеке в России в целом. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, передаёт ТАСС.

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Путин выразил надежду, что с реализацией проекта на Дальнем Востоке с ипотекой в 2% для молодежи будет падать ставка по ипотеке в целом по России.

«К этому надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме поручил ввести на Дальнем Востоке ипотечную программу под 2% годовых.

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