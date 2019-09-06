Москва, , 08:48 — REGNUM Цены на продукты в российских магазинах могут вырасти из-за введения трёхпроцентных оборотных штрафов за нарушение техрегламентов. Об этом говорится в письме главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину, подписанному крупными ассоциациями и объединениями торговли и производителей.

Авторов письма беспокоит проект поправок в административный кодекс, касающихся усиления ответственности за нарушение требований технических регламентов. Разработанный Минпромторгом документ предусматривает штраф в размере 3% от суммы выручки, полученной за год от реализации продукта.

По мнению производителей и ретейлеров, штрафы должны начинаться с меньших величин, так как большой штраф, сопоставимый с рентабельностью в отдельных отраслях, приведет к удорожанию продукции и ляжет бременем на потребителя, отмечает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ зафиксировал подорожание продуктов на 0,3% в июле после заметного снижения цен месяцем ранее. Колебания продовольственной инфляции регулятор связал с изменениями цен на плодоовощную продукцию и прохладной погодой.

Читайте также: Центробанк объяснил рост цен на продукты в РФ погодными аномалиями