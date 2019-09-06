Чебоксары, , 08:45 — REGNUM В Чувашии пенсионеры стали чаще звонить в региональное отделение ПФР в ожидании январской индексации пенсии для неработающих пенсионеров. Всего в регионе около 20% пенсионеров продолжают трудиться, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

В отделении отмечают, что участились звонки в контакт-центр от работающих пенсионеров с вопросом о сроке увольнения для получения январской индексации пенсии. С января 2020 года страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, прибавку получат неработающие пенсионеры. Работающим пенсионерам пенсия индексируется со следующего после увольнения месяца на все индексы за период работы.

В ведомстве отмечают, что в Чувашии около 20% пенсионеров продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых. С 2016 года работающим пенсионерам страховые пенсии выплачиваются без учета текущих индексаций.

Ранее отмечалось, что в республике — 347 тыс. пенсионеров, в том числе 248 тыс. женщин. 100-летний юбилей отметили более 60 человек. Продолжают трудиться 70,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, минтруд предложил величину прожиточного минимума пенсионера в Чувашии на 2020 год установить на уровне 2019 года — в размере 7953 рублей.

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