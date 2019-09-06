Владивосток, , 08:52 — REGNUM В ходе встречи с общественностью Дальнего Востока во Владивостоке к Владимиру Путину обратились представители обманутых дольщиков Приморья. Вопросы этих людей до сих пор не решены в силу несовершенства закона. Президента попросили помочь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ситуация в Приморье очень тяжелая. Как объяснил, по просьбе президента, губернатор Приморья Олег Кожемяко, более 3 тыс. семей обмануты недобросовестными застройщиками, более 1 тыс. семей поверили краевым властям, которые в прошлые годы обещали построить жильё на принципе долевого строительства, люди в итоге с 2003 года платят ипотеку и снимают жильё.

Путин отметил, что после перехода на новые формы работы в долевом строительстве (эскроу счета), ситуация изменится, даже не смотря на то, что строительство жилья несколько замедлится, делать это необходимо, чтобы защитить людей.

По ситуации в Приморье нужна сегодня конкретная помощь. В регионе создаётся Фонд помощи обманутым дольщикам. По закону 12% финансирования Фонда берёт на себя регион, 88% — федеральные власти. Но есть проблемы с банкротными организациями и прочими несостыковками в законодательстве. Олег Кожемяко попросил следующей помощи: Фонд начнёт работать, а позже Федерация компенсирует региону затраты. Путин пообещал помочь.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября во Владивостоке завершает работу пятый Восточный экономический форум.