Москва, , 08:41 — REGNUM Российский Фонд развития промышленности одобрил заем на 280 млн рублей для расширения производства на Заводе точного литья (Рязань), сообщила пресс-служба фонда.

На предоставленные средства предприятие увеличит выпуск комплектующих для сельскохозяйственных машин и тепловозов до 8 тыс. тонн литья в год.

По информации завода, сегодня доля импорта на этом рынке составляет 80%, а после расширения производства она сократится до 50%. Также предприятие планирует поставить до 15% выпускаемой продукции в Казахстан.

Завод точного литья создан в 1997 году на базе крупнейшего в центральной России литейного завода «Центролит». Основным направлением деятельности предприятия является выпуск чугунного и стального литья, литья в стопочные формы и по выплавляемым моделям.