Москва, , 08:45 — REGNUM Арбитражным судом Москвы удовлетворен иск Промсвязьбанка (ПСБ) об аресте самолета бывшего совладельца кредитной организации Алексея Ананьева. Соответствующее решение 6 сентября опубликовано на сайте суда в картотеке дела.

«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста в отношении самолета Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LAN, серийный номер 6088, принадлежащего Алексею Николаевичу Ананьеву», — говорится в судебном определении.

Ранее, в мае текущего года, судом уже принималось решение об аресте самолета Ананьева, однако в июне арест был снят по причине того, что «не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах» на воздушное судно. Повторное решение об аресте самолета Ананьева Bombardier Challenger 650 принято после того, как ПСБ была представлена копия выписки из публичного реестра воздушных судов Австрии.

Напомним, данная мера принята по иску ПСБ к его бывшим собственникам — братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым и их зарубежным фирмам. Общая сумма претензий ПСБ к бывшим владельцам и топ-менеджерам составляет 282 млрд руб.