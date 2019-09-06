Новосибирск, , 08:35 — REGNUM В Баганском районе Новосибирской области прокурорская проверка показала, что шесть предприятий ЖКХ не имеют необходимого (не менее 70%) от потребности на отопительный сезон запаса твёрдого топлива, а три котельных — без резервных источников электроснабжения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в прокуратуре региона, по результатам проверки руководителям ресурсоснабжающих организаций внесены представления об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования — на рассмотрении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сибирской генерирующей компании заявили, подготовка теплосетей Новосибирска к отопительному сезону находится в завершающей стадии и в ближайшее время коммуникации будут готовы к развороту системы отопления.

На ремонт и замену всех теплоснабжающих коммуникаций Новосибирска в 2019 году направлено 721 млн рублей.

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