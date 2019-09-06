Москва, , 08:37 — REGNUM Стоимость обновленного Lexus GX 2020 модельного года составит в России от 4 млн 565 тыс. рублей до 5 млн 61 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Autonews.

Обновленная версия внедорожника получила более массивную решетку радиатора, измененные головные фары со светодиодными L-образными блоками дневных ходовых огней.

В комплектации также произошли изменения. Так, клиентам предоставляется в качестве опции пакет Sport с серебристыми аэродинамическими накладками на бамперы, особыми корпусами внешних зеркал, спортивной насадкой на патрубок выпуска. Кроме того, в комплекте к этому пакету идут более спортивные 18-дюймовые колесные диски.

Под капотом новинки бензиновый двигатель V8 на 4,6 л мощностью 296 л. с. и 438 Н·м крутящего момента. Агрегатируется мотор с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, приводом 4×4 и двухдиапазонной раздаточной коробкой.

Напомним, обновленный внедорожник был представлен в июне 2019 года.

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