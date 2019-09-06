Самара, , 08:34 — REGNUM Социальную выплату на ремонт жилья в Самаре теперь могут получить и ветераны боевых действий. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба администрации Самары.

Дополнительная категория была утверждена департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города.

Теперь и они смогут в порядке очереди получить единовременную выплату в размере 44 тыс. рублей на проведение ремонта в своих жилых домах или квартирах.

Напомним, что эти деньги на ремонт жилья в Самаре имеют право получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны-труженики тыла, а также вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. Кроме того, выплату предоставляют бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, и лица, приравненным к ним, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» тоже имеют право получить деньги на ремонт жилья.