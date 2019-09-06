Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM Северная Корея предприняла попытку импорта свыше 100 тысяч бутылок водки российского и белорусского производства в обход санкций Евросоюза. Об этом заявили эксперты Комитета по санкциям ООН, передает 6 сентября агентство Yonhap.

Также сообщается, что группой экспертов в докладе Комитета были размещены результаты проверки соблюдения санкционного режима со стороны КНДР. Согласно этим данным, водка была изъята в ноябре 2018 и феврале 2019 года.

В ноябре прошлого года КНДР предприняла попытку импортировать 15,6 тысяч бутылок белорусской водки на общую сумму $14 тысяч, а в феврале — 90 тысяч бутылок водки производства России на сумму свыше $27 тысяч.

Кроме этого, по данным экспертов, Северная Корея занималась импортом дорогих автомобилей.

Отметим, алкогольная продукция отнесена к категории предметов роскоши, которые запрещены к ввозу в КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН 1718. Она была принята в октябре 2006 года в качестве ответа на первое ядерное испытание, проведенное Пхеньяном.