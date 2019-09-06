Москва, , 08:16 — REGNUM В первом полугодии 2019 года производители Москвы поставили свои товары в 182 страны мира, сообщает 6 сентября официальный портал мэра и правительства столицы.

Среди основных импортёров продукции, которая не относится к сырьевому и энергетическому сектору, оказались Белоруссия (объём поставок около 1,2 млрд долларов за полгода), Казахстан (1,17 млрд долларов), Великобритания (более 1 млрд долларов), США (792 млн долларов) и Германия (586 млн долларов).

«Общий объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии составил 11 млрд долларов», — сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

При этом спектр зарубежных партнёров, закупающих продукцию московских предприятий, вырос на 12 стран. Предприниматели наладили поставки в Сент-Китс и Невис, Сомали, Суринам, Гаити и Экваториальную Гвинею.