Брюссель, , 08:08 — REGNUM Обнаружены доказательства того, что компания Google собирает и передаёт личную информацию пользователей рекламодателям, используя скрытые веб-страницы, такую информацию 4 сентября опубликовал Financial Times.

Отчёт, составленный одним из руководителей компании Brave Джонни Райаном, обвиняет Google в «эксплуатации личных данных без достаточного контроля или заботы о защите информации».

Райан обвиняет Google в том, что компания собирала информацию о пользователях (данные геолокации, раса, пол, посещённые страницы, политические убеждения) через специальные трекеры. Впоследствии данные передавались рекламодателям через скрытые веб-страницы.

Официальный представитель Google заявил, что в компании не видели отчета Райана, и отверг обвинения, подчеркнув, что компания не торгует личными данными пользователей.

ЕС имеет давние претензии к Google. Компания была неоднократно оштрафована. В мае 2018 года в Европе вступил в силу Общий регламент по защите данных (GDPR), несоответствие которому влечёт штрафы, ощутимые даже для такой корпорации. В случае, если Google будет признан виновным в нарушении GDPR, его будет ждать очередной крупный штраф от ЕС.

Также действия Google зачастую идут в разрез с европейским антимонопольным законодательством, что отметила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, выступая в Брюсселе.

В России тоже нередко появляются претензии к корпорации. В июле 2019 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за то, что американский поисковик не справляется с фильтрацией запрещенного в России контента.