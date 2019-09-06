Нур-Султан, , 07:56 — REGNUM Объем производства продуктов питания в Казахстане по итогам января-июля 2019 года составил 898,9 млрд тенге ($2,32 млрд), что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 6 сентября сообщает издание Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

На долю молочной продукции приходится 18,2% от общего объема производства пищевой промышленности, на мукомольную и крахмальную продукцию — 17,5%, на переработку и консервирование мяса — 16,4%.

Больше всего продуктов питания за отчетный период произвели в Алма-Атинской области — 121,7 млрд тенге ($314 млн), в Алма-Ате — 121 млрд тенге ($312 млн), в Кустанайской области — 107,4 млрд тенге ($277 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем инвестиций в производство продуктов питания в Казахстане составил 33,3 млрд тенге ($86,5 млн по курсу на 19 июля), что на 32,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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