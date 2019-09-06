Москва, , 07:55 — REGNUM Сервис, предназначенный для доставки продуктов из магазинов, запустил Сбербанк России. Об этом 6 сентября рассказал представитель банка.

Новый сервис, по словам представителя Сбербанка, приводимым РБК, называется «СберМаркет» и в настоящее время работает в тестовом режиме через одну из сетей оптовых продаж в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Планируется, что сервис будет работать без наценок, а время доставки продуктов покупателю будет составлять два часа. Также пока не раскрывается с какими ещё ретейлерами в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве.

Кроме этого, сообщается, что «СберМаркет» был создан совместно с сервисом доставки продуктов Instamart, так как ранее, в августе текущего года, венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем данного сервиса доставки продуктов.

Отметим, ранее, в июле нынешнего года, Сбербанк и компания Mail.ru Group сообщили, что намерены создать совместный бизнес на равных условиях на базе сервиса доставки еды Delivery Club, для чего осенью планируют подписать соответствующее соглашение. В него также может войти и Instamart.