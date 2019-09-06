Владивосток, , 07:57 — REGNUM Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что основной причиной спада продаж новых машин на российском авторынке стало снижение реальных доходов населения. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума в интервью ТАСС.

«Основная причина сокращения продаж новых автомобилей кроется в снижении реальных доходов населения», — заявил министр.

Он также добавил, что с 1 июля 2019 года была продлена программа государственной поддержки, которая предусматривает льготы на автокредитование и льготы на автолизинг.

Мантуров также добавил, что на эту программу были дополнительны выделены 10 млрд рублей. Из этой суммы 6 млрд рублей были направлены на социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в рамках льготного автокредитования, а 4 млрд рублей пошли на льготный лизинг коммерческой техники.

Он также отметил, что на программу стимулирования спроса на газомоторную технику было выделено 2,5 млрд рублей.

Напомним, по информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), реализация новых легковых машин и LCV в России продолжает снижаться четвертый месяц подряд. Так, за период с января по июль на российском рынке было продано на 2,4% меньше авто, чем год назад.

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