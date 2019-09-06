Владивосток, , 07:53 — REGNUM Молодёжный парламент Сахалинской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, которое таковым признано, но не вошло в список для финансирования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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25 лет люди живут в аварийном жилье, их никто не переселяет, необходимо 11 млрд из федерального бюджета и столько же из бюджета Сахалина, озвучила на встрече с Путиным представитель молодёжного парламента.

«Проблема известная, по стране объём аварийного жилья достаточно большой и требует колоссальных вливаний. Для Сахалина, согласен, проблема острая. Всё, что было заявлено — в полном объёме заложено в федеральный бюджет. Да, про тот фонд, что вы говорите, он не попал, это правда. Плохо, нужно этот вопрос решать. Дам такое поручение, но Сахалин имеет достаточно большие доходы — только профицит бюджета свыше 50 млрд рублей», — ответил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершается Восточный экономический форум, который проходит с 4 по 6 сентября.