Екатеринбург, , 07:40 — REGNUM Порядка 200 тысяч квадратных метров тротуаров отремонтируют в Екатеринбурге в 2019 году. Об этом заявил вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, сообщили в пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

Заместитель мэра отметил, что в данный момент работы по ремонту тротуаров находятся в завершающей стадии и часть контрактов должны быть исполнены уже в конце сентября. Он также напомнил, что на работы по ремонту объектов улично-дорожной сети в городе было выделено свыше полутора миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ремонт тротуара возле Оперного театра в Екатеринбурге, который планировали сдать ко Дню города в середине августа, завершится в середине октября.

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