Москва, , 07:39 — REGNUM Техническое перевооружение производственного комплекса по изготовлению СВЧ-приборов на микрополосковых линиях общей стоимостью 200 млн рублей проводят специалисты концерна «Техмаш». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время завершено строительство «чистых помещений» на площади почти 2000 кв. метров, которые обеспечат условия производства изделий специальной микроэлектроники в соответствии с установленными требованиями.

«Теперь нам предстоит до конца текущего года установить современное технологическое оборудование, отработать технологию, чтобы с начала 2020 года производственный СВЧ — комплекс смог выдавать продукцию в полном объеме», — отметил управляющий директор АО «НИИЭП» Амир Алямов.

Проект техперевооружения производства СВЧ-приборов (сверхвысоких частот) предусматривает приобретение и установку современного оборудования на новых производственных площадях, внедрение автоматизированных систем управления и контроля, обновление испытательной лаборатории, а также создание новых рабочих мест. Он реализуется в период с 2017 по 2019 год.

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