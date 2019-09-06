Владивосток, , 07:36 — REGNUM Совет многодетных семей Приморья в ходе встречи Владимира Путина с общественниками, обратил внимание на проблему выделения земельных участков многодетным. Землю дали — инфраструктуры нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Представитель Совета озвучила цифры: подъездные пути есть к 12% участкам, свет подведен к 1%, воды нет вообще нигде. К тому же участки расположены так далеко от «цивилизации», что их выделение многодетным семьям вообще теряет смысл.

Совет попросил президента предусмотреть федеральную помощь для обеспечения инфраструктурой земельных наделов для многодетных семей.

Президент пообещал рассмотреть этот вопрос, но подчеркнул, что такая программа должна быть комбинированной — федерация и регионы.

Президент России Владимир Путин «Я ничего не хочу сказать плохого о своих коллегах — губернаторах регионов, но если федеральный центр возьмёт на себя все заботы, то на местах руководители вообще не будут чувствовать никакой ответственности. А это неправильно».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершается работа пятого ВЭФ.