Самара, , 07:32 — REGNUM Первые аукционы на установку рекламных конструкций объявлены в Самаре. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Всего на конкурс выставлено 36 лотов. Заявки принимаются до 7 октября, а торги пройдут 14 октября.

Лоты, которые включают в себя от 1 до 50 конструкций, будут размещаться с перерывом в 10 дней. По словам чиновников, это даст участникам возможность оценить свои силы и, при необходимости, привлечь заемные средства.

По словам и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства области Виктора Кудряшова, количество рекламных конструкций в городе было уменьшено на 25%. Кроме этого центр города освободят от крупных баннеров и уберут старые афишные стенды. Вместо них будут установлены современные сити-лайты.