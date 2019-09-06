Владивосток, , 07:35 — REGNUM Делегация национальной железнодорожной корпорации (КОРЕЙЛ), посетившая Восточный экономический форум, встретилась с представителями ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей корпорации.

По их словам, во время двусторонней встречи, прошедшей 5 сентября, глава КОРЕЙЛ Сон Бён Сок и генеральный директор РЖД Олег Белозёров обсудили пути сотрудничества и развития железных дорог России и Южной Кореи.

Известно, что представители двух стран договорились обмениваться ноу-хау, а также укреплять сотрудничество в различных сферах, таких как образование, информационные технологии и логистика.

Ранее, 4 сентября, Сон Бён Сок посетил железнодорожную станцию Гродеково, расположенную у границ с Китаем в 200 км от Владивостока и являющейся железнодорожным пограничным перевалочным переходом, и оценил работу таможенников.