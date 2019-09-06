Москва, , 07:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 5 сентября открылись снижением по рублевым парам. Рубль находился в плюсе против своих конкурентов до американской сессии на фоне повышения цен на нефть, а также снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

США и Китай договорились провести торговые переговоры в следующем месяце. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что соглашение было достигнуто в ходе телефонного разговора вице-премьера Китая Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Рублевые пары 5 сентября продемонстрировали смешанную динамику. Рубль закрылся против доллара США на уровне закрытия 4 сентября, к евро снизился на 0, 02%, к фунту — на 1,31%.

На американской сессии рубль сдал позиции из-за укрепления доллара после выхода макроданных в США. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,4 пункта с июльского уровня в 53,7. Данные поставили под сомнение новое снижение процентной ставки ФРС в сентябре. Окончательную точку поставят сегодняшний отчет по рынку труда в США (15:30 мск) и выступление Джерома Пауэлла (19:30 мск).

Сегодня, 6 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,51%, до 61,06. Фокус внимания участников рынка направлен на отчет Non-farm payrolls и Пауэлла. В 13:30 ЦБ РФ огласит решение по процентной ставке. Ожидаете, что ставка будет снижена до 7%.

Учитывая значимость предстоящих событий на глобальных рынках, решение ЦБ РФ с вероятность 90% не окажет влияния на рублевые пары. Или будет отложенный эффект после 19:00 мск, когда на всех рынках снизится волатильность.

Техническая картина по паре доллар/рубль не изменилась. Цена остается торговаться в боковом тренде. Снижение напряженности между США и Китаем сдержит рубль от сильного ослабления перед выходными днями.

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