Казань, , 07:08 — REGNUM Арбитраж Татарии отказал экс-главе «Татфондбанка», депутату Госсовета Татарии Роберту Мусину в удовлетворении трёх заявлений о признании незаконными действий (бездействий) его финансового управляющего Елены Рогожкиной. Претензии слушались в рамках дела о банкротстве бывшего банкира. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одна из жалоб была подана на действия (бездействия) финуправляющего, которое, по мнению Мусина, выразилось «в непринятии мер по прекращению записи об обременении в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Газпром» в отношении 347 320 штук обыкновенных акций» номинальной стоимостью пять рублей за каждую. Вторая жалоба имела сразу шесть пунктов, в том числе выражала недовольство проведением собрания «кредиторов должника от 10.10.2018 года с заведомо незаконной повесткой дня», завышением начальной продажной цены по сравнению с рыночной стоимостью ценных бумаг, принадлежащих должнику. В третьей жалобе также было четыре пункта, в том числе финансовому управляющему пытались вменить убытки на 69,3 тыс. рублей.

Все претензии суд отверг, отметив по одной из жалоб, что доводы Мусина «необоснованные либо сводятся к формальным признакам несоответствия, которые никак не привели к нарушению прав и законных интересов заявителя». А по ценным бумагам и вовсе добавил, что экс-банкир, «зная о наличии у него права общей совместной собственности на ценные бумаги ПАО «Газпром», не предоставил эти сведения финансовому управляющему» и «скрыл указанные сведения».

Напомним, инициатором банкротства бывшего главы правления ТФБ, действующего депутата республиканского Госсовета стал конкурсный управляющий некогда возглавляемого им банка. В июля 2018 года Роберт Мусин стал банкротом, и в деле после реструктуризации долга перешли к продаже имущества. Не обошлось без скандалов. Кредиторам пришлось обжаловать ряд сделок, которые вызвали их недовольство, так как влияли на имущественное положение должника. В их числе брачный договор, заключённый в период первого этапа процедуры несостоятельности, а также договор дарения ряда дорогостоящих объектов малолетним дочерям бывшего банкира, что был заключён уже после возбуждения уголовного дела. Его фигурантом является Роберт Мусин. По четырём уголовным эпизодам суд уже приступил к слушаниям. Общий ущерб по уголовной части претензий — около 50 млрд рублей. При этом долги самого ТФБ уже порядка 168 млрд рублей.