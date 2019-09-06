Владивосток, , 07:01 — REGNUM На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока 6 сентября в рамках ВЭФ-2019, переселенка Агриппина из Бразилии, которая вернулась на малую родину во Владивосток, обратилась к главе государства с просьбой рассмотреть некоторые льготы для переселенцев-старообрядцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Агриппина поблагодарила Путина, министерства и ведомства Дальнего Востока за содействие в возвращении переселенцев в Россию и сказала, что ожидается приезд 50 семей из Южной Америки, которые попросили её узнать о льготном кредитовании сельскохозяйственной деятельности. Старообрядцы просят кредит под 2% с рассрочкой платежа в первые пять лет.

Владимир Путин напомнил, что в России действует программа переселения, где предусмотрено много преференций для возвращающихся в страну.

«Мы понимаем, что вам нужно время на адаптацию, на устройство, то что вернулись — уже хорошо. Мы подумаем, что можем сделать в этом отношении», — заверил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября — последний день Восточного экономического форума, Владимир Путин встречается с общественностью Дальнего Востока.