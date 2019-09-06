Нижний Новгород, , 05:06 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство временного управляющего и ввёл на ОАО «РУМО», которое производило дизель-генераторы, следующий этап банкротной процедуры — внешнее управление. Оно продлится 18 месяцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Далеко не все согласны с введением внешнего управления, часть кредиторов настаивала на признании предприятия банкротом. Так ПАО «ТНС Энерго» возражал против введения процедуры, так как не увидел оснований «полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена». Финансовое состояние ОАО на сегодня характеризуется как неудовлетворительное, а, по мнению кредитора, «структура имущества и обязательств организации, ее финансовые результаты ставят под сомнение способность организации вести нормальные расчеты с кредиторами, отвечать по своим обязательствам за счет имеющегося имущества». ПАО поставил под сомнение и возможность ООО «РУМО-Инвест» инвестировать в ОАО. Кредитор настаивал на признании предприятия банкротом. Эту же позицию поддержала и налоговая служба.

А представитель АО «Газпром» добавил, что «представленный в бизнес-модели первый вариант ставит в преимущественное положение контролирующих кредиторов, а также самого должника, который, минуя конкурсное производство, выведет необходимое для запуска производства оборудование в подконтрольное предприятие, и сможет начать такое же производство на предприятиях, не имеющих долговой нагрузки».

Суд же дал шанс «РУМО» восстановиться и ввёл внешнее управление.

Внешним управляющим назначен член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» Денис Елисеев.

Напомним, в последний раз в медиаповестку региона завод «РУМО» попал в апреле 2019 года. Прокуратура сообщила, что свыше 1 тыс. сотрудникам компании выплатили долги по зарплате, превысившие 110 млн рублей. Чтобы добиться выплат, надзорная инстанция возбудила свыше 30 административных дел и подала в суд более 4,5 тыс. исков. Под арест было взято и продано имущество компании, за счёт чего и удалось рассчитаться с работниками. Тогда же прокуратура сообщала, что фактически деятельность не велась с 2015 года и большинство персонала уволено. Не обошлось и без уголовных дел.

К тому моменту старейшее предприятие, ведущее свою история с рижского завода, созданного в 1874 году, уже находилось под наблюдением, как первом этапе банкротной процедуры.

Для справки: С 1915 года завод базируется в Нижнем Новгороде и по открытым источникам позиционируется как крупный российский производитель судовых насосов, дизель-генераторов и иного оборудования.