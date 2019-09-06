Владивосток, , 04:58 — REGNUM Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнётся в ближайшее время. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы планируем, что в ближайшее время нашими компаниями будет принято решение и начнётся проектирование», — сказал Александр Новак.

В четверг глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что мощность «Дальневосточного СПГ» в Де-Кастри составит 6,2 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 6 сентября завершает работу пятый Восточный экономический форум.