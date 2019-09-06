Владивосток, , 04:46 — REGNUM В Приморском крае более 15 тыс. жителей со всей страны получили бесплатный «дальневосточный гектар» и все они смогут воспользоваться льготной ипотекой под 2% годовых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации департамента земельных и имущественных отношений администрации края, 15,2 тыс. человек, которые стали обладателями ДВ-гектаров, смогут воспользоваться специальной ипотечной программой под 2% годовых, о запуске которой заявил глава государства Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, V Восточный экономический форум завершает свою работу 6 сентября. Одним из основных событий последнего дня — встреча президента РФ Владимира Путина с общественностью Владивостока. В этот же день — 6 сентября Путин посетит космодром «Восточный» в Амурской области.