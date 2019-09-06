Ставрополь, , 04:38 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Ессентукские минеральные воды+», которое пыталось оспорить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Речь шла о защите исключительного права на наименование места происхождения товара «Ессентуки №4». Решение суда пока не изготовлено, подробности неизвестны. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С иском ООО, которое является производителей минеральных вод из подземных источников региона Кавказские Минеральные Воды, обратилось после того как 28 февраля 2019 года Роспатент вынес решение «по результатам рассмотрения заявления от 11.05.2018 года о прекращении действия свидетельства №23/28 об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Ессентуки №4». Третьим лицом в деле выступило ООО «Холод-розлив».

Признавать недействительным решение Роспатента суд отказался, но вердикт еще может быть оспорен.

Напомним, в 2019 году ООО «Холод-розлив», которое осуществляет деятельность в той же сфере, уже судилось с ООО «Ессентукские минеральные воды+». Спор также касался защиты исключительного права на наименование места «Ессентуки №4». Истец требовал от ответчика не только прекратить незаконное, на его взгляд, использование обозначения «Ессентуки», которое сходно с НМПТ «Ессентуки №4», но и изъять из оборота и уничтожить за свой счёт этикетки и готовую продукцию под наименованием «Галерея источников №4». По мнению истца, на них было незаконно размещено обозначение «Ессентуки». Требовал он «признать контрафактной», произведенную минводу «Галерея источников №4», на этикетках которой было спорное обозначение. Ответчик на это в суде парировал, что после прекращения договора поставки с истцом, не производит воду «Ессентуки 4», а выпускает собственную минералку, на этикетках которой использует место изготовления «продукта «город Ессентуки», где слово «Ессентуки» композиционно привязано к адресу места регистрации.

В феврале суд отказал в удовлетворении иска, но вышестоящая инстанция решение отменила и приняла в апреле 2019 года по делу новый вердикт, удовлетворив требования истца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московский предприниматель обратилась с иском к Международному олимпийскому комитету, требуя досрочно прекратить правовую охрану ряда товарных знаков в сфере лотерей.

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