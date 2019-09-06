Вологда, 6 сентября 2019, 00:46 — REGNUM На Сухонском бумажном комбинате в Вологодской области запущена третья бумагоделательная машина. Мощность оборудования — 162 тысячи тонн тарного картона в год.
Для сравнения — суммарный объем производства двух машин, установленных на комбинате ранее, — около 147 тысяч тонн в год. Таким образом, техническое обновление позволит предприятию увеличить выпуск продукции в два раза и выйти на первое место в России, обогнав своих ближайших конкурентов в регионах.
В ходе рабочего визита в Сокольский район губернатор Олег Кувшинников принял участие в церемонии запуска бумагоделательной машины на Сухонском картонно-бумажном комбинате.
По словам главы региона, «сегодня по-настоящему исторический день для предприятия и всей деревообрабатывающей отрасли Вологодчины».
Департамент лесного комплекса и весь экономический блок правительства Вологодской области долгие годы сопровождал этот проект, помогая инвестору преодолевать административные и финансовые проблемы.
В конечном итоге усилия дали свой положительный результат. По своим техническим характеристикам и объемам производства новый агрегат является лучшим в стране.
На сегодняшний день лесная сфера входит в тройку ключевых экономических отраслей Вологодской области.
Налоговые поступления в бюджет за 2018 год от предприятий сектора составили 10 млрд. рублей. Также за прошлый год в области произведено лесопродукции на сумму более 56 млрд. рублей, а экспортировано на пол миллиарда долларов США