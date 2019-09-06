Вологда, , 00:46 — REGNUM На Сухонском бумажном комбинате в Вологодской области запущена третья бумагоделательная машина. Мощность оборудования — 162 тысячи тонн тарного картона в год.

Для сравнения — суммарный объем производства двух машин, установленных на комбинате ранее, — около 147 тысяч тонн в год. Таким образом, техническое обновление позволит предприятию увеличить выпуск продукции в два раза и выйти на первое место в России, обогнав своих ближайших конкурентов в регионах.

В ходе рабочего визита в Сокольский район губернатор Олег Кувшинников принял участие в церемонии запуска бумагоделательной машины на Сухонском картонно-бумажном комбинате.

По словам главы региона, «сегодня по-настоящему исторический день для предприятия и всей деревообрабатывающей отрасли Вологодчины».

Департамент лесного комплекса и весь экономический блок правительства Вологодской области долгие годы сопровождал этот проект, помогая инвестору преодолевать административные и финансовые проблемы.

В конечном итоге усилия дали свой положительный результат. По своим техническим характеристикам и объемам производства новый агрегат является лучшим в стране.

«Это одно из самых современных в России, полностью автоматизированное производство. Все оборудование и все системы управляются с одного компьютера. Особо приятно отметить, что этот проект, как и всю технологию, разработали сотрудники нашей компании, а большинство всех работ выполнены российскими, в том числе вологодскими специалистами, — отметил генеральный директор ООО «Управляющая компания Объединенные бумажные фабрики» Дмитрий Дулькин, — В 2014 году наша компания одной из первых попала под санкции, что поставило нас в тяжелое положение. В этой связи хотел бы выразить глубокую благодарность губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, который поддержал нас в это непростое время и содействовал реализации этого масштабного проекта. Отдельные слова признательности всем тем, кто строил эту машину».

На сегодняшний день лесная сфера входит в тройку ключевых экономических отраслей Вологодской области.

Налоговые поступления в бюджет за 2018 год от предприятий сектора составили 10 млрд. рублей. Также за прошлый год в области произведено лесопродукции на сумму более 56 млрд. рублей, а экспортировано на пол миллиарда долларов США