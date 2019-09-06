Екатеринбургские чиновники примут меры, чтобы не допустить ошибок 2019 года в дорожном ремонте. Об этом заявил транспортный вице-мэр Алексей Бубнов, сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Чиновник признал, что ремонт идёт с простоями и другими проблемами. Исправить это может установка более жёстких сроков, а также усиление штрафов, уверен вице-мэр.

Чтобы потенциальные подрядчики были в курсе возможного наказания, Бубнов предложил провести пресс-конференцию о штрафах, выписанных в 2019 году.

Напомним, многие работы по дорожному ремонту и благоустройству в Екатеринбурге вызвали нарекания у горожан в 2019 году. Один из примеров — площадка у парадного входа Оперного театра, которую не успеют сдать к открытию театрального сезона.

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