5 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Не случись подобной ситуации, никто бы и не заметил, что в регионе, который экспортирует 90% своего урожая, аграрии зависят от зарубежного трейдера не только в возможности реализации зерна и, соответственно, ценообразования, но и от систем хранения. Зерно теперь складируют под открытым небом, отчего его качество явно лучше не станет

Галина Смирнова, , 21:30 — REGNUM На днях аграрии Калининградской области заявили о проблемах с реализацией зерна на экспорт. Зарубежная группа компаний с добрым русским наименованием «Содружество», штаб-квартира которой расположена в Люксембурге, ведущая свою деятельность не только в России, но и в регионах России и СНГ, Скандинавии и Северной Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока, Центральной и Латинской Америки, что позволяет охарактеризовать ее как компанию глобальную, не закупает пшеницу у калининградских аграриев. В качестве причины глобальный трейдер называет ограничения Россельхознадзора, которые организация наложила из-за обнаружения грибка в пшенице.

Больше, больше гнилого зерна! Naturallycuriouswithmaryholland.files.wordpress.com

Несмотря на впечатляющие объемы зерна, экспортируемые только калининградскими аграриями через «Содружество» — 90% всего выращенного в регионе зерна, снижение объемов экспорта лишь часть проблемы — так как люксембургский трейдер закупает сельхозсырье со всей России.

Губернатор региона Антон Алиханов бьет тревогу — перевалка зерна только по первому кварталу года упала на треть. При этом в регионе ожидают как никогда рекордный урожай, который хозяйствам негде хранить. Винит он в проблеме ограничения Россельхознадзор и Минсельхоз. Как уточняло издание РБК со ссылкой на начальника управления по информационной политике правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, в 2018 году с территории Калининградской области было экспортировано 1,345 млн тонн зерна, большая его часть — 1,2 млн тонн через группу «Содружество». Однако доля во всем объеме перевалки зерна именно калининградских аграриев невелика — всего 80 тыс. тонн было экспортировано в прошлом году, в этом рассчитывали увеличить до 180 тыс. тонн.

Возникает вопрос: если доля калининградского региона не столь велика в общем экспортном объеме, то за что так печется губернатор Алиханов? Возможно, за прибыль от перевалки зерна, но прибыль-то получает компания «Содружество». Возможно, «Содружество» является крупным налогоплательщиком региона. Но об этом нам неизвестно.

Между тем, не случись подобной ситуации, никто бы и не заметил, что в регионе, который экспортирует 90% своего урожая, аграрии зависят от зарубежного трейдера не только в возможности реализации зерна и, соответственно, ценообразования, но и от систем хранения. Зерно теперь складируют под открытым небом, отчего его качество явно лучше не станет. Кроме того, исходя из слов представителя регионального правительства, следует, что основная доля перевалки зерна приходится на лишь на одного зарубежного трейдера. Странно, что на этот факт не обратили внимание антимонопольщики, глава которых совсем недавно предлагал уничтожить все госкорпорации. Что тут скажешь — давайте уничтожим, чтобы потом вот так вот зависеть от других монополистов, зарубежных, потому как (данный пример наглядно продемонстировал) случись что — и все растерялись, не знают, куда девать зерно.

Здесь претензия должна звучать не в адрес Россельхознадзора и Минсельхоза, а прежде к самому губернатору — как вышло так, что регион зависит от одного трейдера, и почему аграриям негде хранить свой урожай.

Между тем Минсельхоз в срочном порядке принимает меры. Как сообщил РБК представитель регионального ведомства минсельхоза Дмитрий Лысков, для сельхозпроизводителей определили места для хранения излишков зерна, в том числе на терминале «Содружества». Экспорт идет через зерновой терминал агрохолдинга «ДолговГрупп» на востоке области, и отрабатываются каналы сбыта фуражного зерна в Ленинградскую область. В федеральном Минсельхозе отметили, что также пытаются диверсифицировать возможности компаний по поставкам на зарубежные рынки.