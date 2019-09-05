Губаха, Пермский край, , 21:32 — REGNUM Новый парк хранения жидкого аммиака построен в городе Губаха Пермского края на заводе компании «Метафракс». Основным объектом этого парка стали три гигантских шаровых резервуара объемом 3000 кубических метров, которые располагаются на новой производственной площадке предприятия — АКМ (аммиак — карбамид — меламин). Корреспондент ИА REGNUM побывал на строительной площадке нового производственного комплекса.

Шаровые резервуары, г. Губаха, Пермский край

Шаровые резервуары, несомненно, выделяются на фоне всех остальных объектов. И по форме, и по размерам. Необычная шарообразная форма позволяет наиболее эффективно сохранять вещества под высоким давлением, позволяя до минимума сократить количество датчиков. Поэтому такая конструкция является более надёжной по сравнению с, казалось бы, более привычными цистернами.

«Шаровые резервуары являются достаточно удобным с геометрической точки зрения сосудом для хранения сжиженных продуктов под давлением в силу того, что, в отличие от горизонтальных ёмкостей, они обеспечивают меньшее испарение хранимого продукта, сокращают площадь парка хранения, уменьшают количество приборов контроля и учёта. Кроме того, шарообразный сосуд дольше находится в эксплуатации», — рассказал начальник департамента шаровых резервуаров ПАО «Уралхиммаш» Дмитрий Сахаров.

Вообще, шаровые резервуары стали производить на предприятии ещё в советский период — с 1972 года. Однако в последнее время технологии были модернизированы, что позволило выпускать резервуары больших объёмов — свыше 1000 кубометров.

Подобные шаровые резервуары были ранее изготовлены «Уралхиммашем» в 2015 году для Балаковского филиала АО «Апатит» (Саратовская область) и в 2017 году в порту Тамань для ЗАО «Таманьнефтегаз».

По словам Дмитрия Сахарова, производство ёмкостей такого объёма является уникальным для России и стран СНГ. В мире существуют всего несколько компаний, которые обладают подобными технологиями, в частности, в Южной Корее, Финляндии, Италии.

В Губахе к сентябрю 2019 года завершён монтаж установки из трёх шаровых резервуаров по 3000 кубометров каждый. Высота каждого из них превышает 25 метров, а масса всей установки составляет 756 тонн.

Как отметил директор строительства комплекса АКМ Александр Усынин, оборудование монтировалось в круглосуточном режиме на протяжении почти одного года. Самым важным этапом был подбор стройплощадки, поскольку требовалось залить особо прочный фундамент.

В настоящее время закончен монтаж резервуаров, все три сферы прошли гидроиспытания — их наполняли водой под давлением. Теперь осталось покрыть их теплоизоляцией, после чего можно будет вводить в эксплуатацию.

Александр Усынин также обратил внимание на так называемое бетонное каре. Это «корыто», которое строится вокруг территории, на которой располагаются шаровые резервуары. Его задача — препятствовать распространению опасных химических продуктов в случае разлива.

«Метафракс» приобрёл комплекс из трёх шаровых резервуаров для хранения жидкого аммиака, который планируется получать на новой производственной площадке АКМ. Строительство нового производства началось в марте 2018 года, а запуск намечен на второе полугодие 2021 года.