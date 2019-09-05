Йошкар-Ола, , 20:56 — REGNUM В Марий Эл разрабатывают инвестиционный проект «Край звонких гуслей». Об этом заявила Министр молодежной политики, спорта и туризма республики Лидия Батюкова, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

«Край звонких гуслей» Visit-mariel.ru

Проект предполагает развитие туристического кластера. который объединяет пять населенных пунктов региона — Йошкар-Олу, Козьмодемьянск, Звенигово, село Кокшайск и поселок Юрино. Проект вошел в Индивидуальную программу социально-экономического развития Марий Эл на 2019 — 2024 годы, на его реализацию требуется 540 млн рублей. Он включает развитие инфраструктуры круизного туризма.

Глава региона Александр Евстифеев поручил развивать портовую деятельность, в частности, в Козьмодемьянске. Он отметил, что основная часть туристов прибывает в регион по реке Волга, а число судозаходов увеличилось почти на 70% от уровня 2016 года — до 193 единиц. Также он добавил, что объем внутреннего и въездного туризма за 1 полугодие в абсолютных цифрах составил 425 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евстифевв заявлял, что после налаживания регулярного авиасообщения с Москвой необходимо расширять географию полетов из столицы Марий Эл. Авиасообщение требуется для работы, туризма, отдыха, лечения и обучения, наличие прямых рейсов повышает инвестиционную привлекательность республики.