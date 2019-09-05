Бишкек, , 20:15 — REGNUM Киргизия занимает 110-е место среди 140 стран в «Рейтинге конкурентоспособности туризма и путешествий — 2019», подготовленном аналитиками Всемирного экономического форума.

Среди постсоветских стран наилучшая ситуация в этой сфере складывается в России, которая в этот раз заполучила 39-е место. Следом за ней идут Эстония и Латвия, расположившиеся на 46-й и на 53-й строчках рейтинга, соответственно.

Затем следуют Литва — 59-е место, Грузия — 68-е, Азербайджан — 71-е, Украина — 78-е, Армения — 79-е и Казахстан — 80-е. Замыкают список Таджикистан — 104-е место и упомянутая выше Киргизия — 110-е место.

Белоруссия, Молдавия, Узбекистан и Туркмения в рейтинг не попали.

В ТОП-5 авторы рейтинга включили Испанию, Францию, Германию, Японию и США. А самыми неконкурентоспособными на туристическом поприще признаны Йемен, Чад, Либерия, Бурунди и Демократическая Республика Конго.