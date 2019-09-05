Нижний Новгород, , 20:11 — REGNUM В Нижнем Новгороде обсуждаются планы по созданию и внедрению единой автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии гордумы по транспорту и связи, сообщили ИА REGNUM в городском парламенте.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам директор МКУ «ЦДС» (Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта) Владимира Некрасова, синхронизация с системой АСКОП сделает возможным мониторинг собираемости доходов. Сейчас уже проводятся тестовые испытания на одном трамвае.

Глава комиссии Станислав Прокопович отметил, что такие системы востребованы и влияют на собираемость доходов в автобусах и других видах транспорта.

«Мы обратились в администрацию и ждем от них предложений по финансированию такого рода изменений. Когда мы увидим и оценим финансовую модель, поймем, что это эффективно вложенные средства, мы выйдем с предложением о дополнительном финансировании и будем искать источники», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Нижегородской области для компенсации выпадающих расходов транспортных компаний за перевозку льготных категорий пассажиров выделят дополнительно 253 млн рублей. Число субсидируемых поездок вырастет с 39 до 70, а объем компенсации от 2,3 рубля за пассажиро-километр до 2,5 рубля.