Якутск, , 20:00 — REGNUM Якутские общественники и политики с одобрением восприняли новости о поддержке президентом России Владимиром Путиным предложения о введении на Дальнем Востоке ставки ипотечного кредитования в 2%. Инициатива была высказана главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым на заседании президиума Госсовета во Владивостоке 4 сентября.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

Постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов напомнил, что последний раз руководитель республики выступал с докладом на заседании Госсовета 16 лет назад, поэтому для Якутии это было «судьбоносное, очень значимое, даже историческое заседание». «Вчера мы действительно увидели лидера и защитника интересов якутян и жителей всего Дальнего Востока», — цитирует Федотова «Якутское-Саха информационное агентство» (ЯСИА).

Писатель и публицист Алексей Амбросьев считает, что выступление Николаева «ещё долго будут обсуждать и разбирать на составные части, особенно в якутских СМИ», — пишет SakhaPress. С ним соглашаются и авторы местного телеграм-канала «Якутия 2100»:

«Николаев не побоялся назвать вещи своими именами и не стал смягчать риторику. Он не побоялся высказать опасения дальневосточников в присутствии Президента — ведь не секрет, что у многих из них по-прежнему присутствует скепсис в серьезности намерений властей заниматься регионом всерьез и надолго. Это необычная практика, учитывая, что заседание проходило под председательством Президента. Но именно такой подход вызвал эмоциональную реакцию у главы государства, который держит вопрос развития Дальнего Востока на особом контроле. В результате цитаты из диалога Владимира Путина и главы Якутии разлетелись по всему интернету».

Председатель Ассоциации молодых экономистов Якутии Майя Курнева заявила ЯСИА, что предложение снизить ставки по ипотеке «до 2% годовых — это прекрасная возможность для молодых людей». По её мнению, предложения Николаева будут «способствовать развитию человеческого капитала и помогут предотвратить отток населения из регионов ДФО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поддержал предложение Николаева по введению ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. «Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — сказал Путин.

Своё выступление на заседании президиума Госсовета Айсен Николаев начал с вопроса «Нужен ли России Дальний Восток?» «Казалось бы, ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены, ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — отметил он.

«Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — парировал Владимир Путин.