Екатеринбург, , 20:02 — REGNUM Два миллиарда рублей выделят из региональной казны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) Екатеринбургу на ремонт дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

Средства будут выделены в 2020 и 2021 годах в равных долях (по одному миллиарду в год). Соответствующее решение было принято на заседании правительства Свердловской области. Деньги будут направлены на ремонт дорог общего пользования местного значения.

Отметим, что в Екатеринбурге в нормативном состоянии находится 65% дорог, общая протяжённость которых составляет 516,3 км. Реализация проекта БКАД на территории Екатеринбурга предусматривает доведение до нормативного состояния 438,9 км дорог до 2024 года.