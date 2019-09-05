Ижевск, , 19:51 — REGNUM Три предприятия из Удмуртии по итогам конкурсного отбора получили гранты на 43 млн рублей от Фонда развития инновациям. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В частности, грантовое финансирование на 3 млн рублей получит ООО «Технологии измельчения», которое разработало энергоэффективную многоступенчатую центробежно-ударную мельницу, которая найдёт применение в сельском хозяйстве, строительстве, горнодобывающей промышленности.

Также гранты на 20 млн рублей получили ООО «Инновационная промышленная компания» и ООО «Донвард-ГС». Предприятия реализуют проекты по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой сфере.

Всего на получение грантов было подано 68 заявок со всей страны по программе «Старт 2» и 319 заявок из 53 субъектов по программе «Коммерциализация».

Уточняется, что в течение пяти лет удмуртские компании привлекли в Фонде содействия инновациям более 350 млн рублей.

По данным Фонда, всего по программе «Коммерциализация» рекомендованы к финансированию 124 заявки, по программе «Старт-2» рекомендованы к финансированию 36 заявок.