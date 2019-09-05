Кемерово, , 19:40 — REGNUM Правительство Кузбасса подписало соглашение с Федеральным агентством по туризму — о совместной работе по вопросам развития туризма в Кемеровской области. Как сообщили в администрации региона, подписи в документе поставили губернатор Сергей Цивилёв и руководитель агентства Зарина Догузова.

«Сегодня мы меняем подход: стремимся, чтобы Кузбасс был не только мощным промышленным регионом, но и мощным туристическим», — заявил Цивилёв.

А по словам Догузовой, внутренний туризм — одно из приоритетных направлений работы, на котором будет сосредоточено максимум усилий.

Согласно документу, власти Кузбасса обязуются работать над формированием благоприятных социально-экономических условий для развития туризма в регионе, участвовать в разработке и реализации отраслевых целевых программ Агентства, направлять представителей на российские и международные конференции, семинары и выставки. А также проводить исследование состояния туристского рынка и предоставлять сведения и статистические данные в Федеральное агентство по туризму.

В свою очередь Агентство будет содействовать продвижению туристского продукта Кузбасса на внутреннем и мировом туристских рынках, привлекать представителей региона к участию в своих мероприятиях. А также поможет в разработке и реализации программ развития туризма.