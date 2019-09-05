Курган, 5 сентября 2019, 19:23 — REGNUM В Кургане открыли возрождённый после банкротства завод «Икар». Здесь 5 сентября в торжественной обстановке запустили новый литейный цех, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Присутствовавший на открытии глава Зауралья Вадим Шумков отметил огромную историю и значимость предприятия для города Кургана.
На данный момент на предприятии разместился Курганский арматурный завод, который входит входит в АО «НПО «Курганприбор». Восстановлен один цех — литейный, в котором установлено новое импортное оборудование. Здесь отливают заготовки для арматуры и для задвижек для нефтегазовой промышленности. Первые заказчики вскоре получат готовую продукцию.
Объём инвестиций на создание литейного цеха на бывшем заводе «Икар» составил 83 млн рублей, в том числе 55,3 млн рублей при содействии правительства Зауралья было привлечено из Фонда развития промышленности.
Председатель совета директоров «Курганприбора» Сергей Муратов акцентировал внимание на том, что катализатором развития открывшейся производственной площадки стало снижение тарифа на электроэнергию для новых инвестпроектов в Зауралье.
В новом литейном цехе до конца 2019 года будет создано 117 рабочих мест.