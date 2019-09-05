Курган, , 19:23 — REGNUM В Кургане открыли возрождённый после банкротства завод «Икар». Здесь 5 сентября в торжественной обстановке запустили новый литейный цех, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Присутствовавший на открытии глава Зауралья Вадим Шумков отметил огромную историю и значимость предприятия для города Кургана.

«Несколько лет назад эту площадку разграбили. Мы сейчас ходили по цехам — даже полы выдрали и сдали на металл. Это признак отношения некоторых людей к реальной экономике», — сообщил врио губернатора Курганской области.

На данный момент на предприятии разместился Курганский арматурный завод, который входит входит в АО «НПО «Курганприбор». Восстановлен один цех — литейный, в котором установлено новое импортное оборудование. Здесь отливают заготовки для арматуры и для задвижек для нефтегазовой промышленности. Первые заказчики вскоре получат готовую продукцию.

Объём инвестиций на создание литейного цеха на бывшем заводе «Икар» составил 83 млн рублей, в том числе 55,3 млн рублей при содействии правительства Зауралья было привлечено из Фонда развития промышленности.

Председатель совета директоров «Курганприбора» Сергей Муратов акцентировал внимание на том, что катализатором развития открывшейся производственной площадки стало снижение тарифа на электроэнергию для новых инвестпроектов в Зауралье.

«Благодаря тому, что главой региона было достигнуто соглашение с энергетиками, мы сегодня имеем возможность запустить литейное производство, конкурировать своей продукцией с литейным производством Челябинска и Екатеринбурга», — сказал Сергей Муратов.

В новом литейном цехе до конца 2019 года будет создано 117 рабочих мест.