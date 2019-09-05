Москва, , 19:16 — REGNUM Совет директоров одного из крупнейших агрохолдингов России признал эффективной его работу в январе-июне 2019 года. Агрогард был основан в 2003 году как пилотный проект в сфере сельского хозяйства для апробирования новых агротехнологий и новых марок удобрений. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 155 тыс. га, численность поголовья КРС — 11,8 тыс. голов. На предприятиях, входящих в агрохолдинг, занято 2,7 тыс. человек. Современные технологии, эффективное использование производственных и финансовых ресурсов, участие в региональных программах развития сельского хозяйства позволяют агрохолдингу ежегодно наращивать объёмы производства сельскохозяйственной продукции.

В сезоне 2018/19 в обработке у агрохолдинга находятся 142,4 тыс. га пашни, из которых под озимые зерновые культуры отведено около 60 тыс. га. 100% озимого сева было выполнено в оптимальные для каждого из регионов агрономические сроки.

В Кубанском филиале АО «АгроГард» озимые пшеница и ячмень собраны с урожайностью 69,3 ц/га и 69,9 ц/га соответственно. Вместе с тем, два из четырех предприятий агрохолдинга, в Выселковском и Кореновском районах Краснодарского края, перешли рубеж в 70 центнеров с гектара по каждой из культур. Урожайность пшеницы озимой в филиалах АО «АгроГард» в ЦФО составила 46 ц/га. В настоящее время продолжается уборка зерновых, масличных и технических культур.

На молочно-товарных фермах холдинга в Краснодарском крае и Липецкой области содержится более 5800 фуражных коров. Среднесуточный надой за первое полугодие 2019 г. составил 21,7 кг/гол (в 2017 году уровень надоев — 18,3 кг/гол).

В 2019 году АО «АгроГард» продолжает работу по испытанию новейших агротехнологий для повышения эффективности агробизнеса. Агрохолдинг совместно с Группой «ФосАгро» организовал агрополигоны для демонстрации эффективности применения комплексных систем питания растений на основе минеральных удобрений ФосАгро и современных средств защиты растений.

Выручка агрохолдинга в 2018 г. увеличилась по МСФО на 35% до 7,9 млрд руб., EBITDA выросла на 168% до 2,6 млрд руб. при увеличении рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 16% годом ранее. Напомним, что вовлеченность земель в оборот в сезоне 2017/18 достигла 95%, а «АгроГард» возглавил рейтинг журнала «Агроинвестор» по эффективности использования земельного банка, среди российских агрохолдингов.

«Применение современных агрономических технологий и контроль затрат обеспечивает более низкую производственную себестоимость в расчёте на тонну произведённой продукции на фоне повышения урожайности», — подчеркнул генеральный директор АО «АгроГард» Павел Царев. Он отметил, что полная обеспеченность хозяйств агрохолдинга собственной сельхозтехникой позволяет соблюдать оптимальные агрономические сроки сева и уборки урожая.

«Затраты по итогам работы за 6 месяцев находятся ниже плановых, а урожайность складывается выше ожидаемой, мы рассчитываем на хорошие показатели по итогам года», — подвел итог Павел Царев.

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