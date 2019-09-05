Ашхабад, , 18:37 — REGNUM Власти Туркмении поручили местным земледельцам засеять озимой пшеницей пахотные земли общей площадью 690 тысяч гектаров. В 2020 году с них планируют собрать 1,4 млн тонн пшеничного зерна, пишет «Туркменистан сегодня».

Самый крупный урожай прогнозируется Ахалской области, возглавляемой сыном президента Туркмении Сердаром Бердымухамедовым — 400 тысяч тонн.

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Несколько меньше зерна планируют получить с полей Марыйской области — 345 тысяч тонн, Лебапской области — 310 тысяч тонн и Дашогузской области — 265 тысяч тонн. Замыкает список Балканская область — 80 тысяч тонн.

Во время сева туркменские аграрии намерены использовать семена 12 высокоурожайных сортов пшеницы: «Сахраи», «Джуван», «Битарап», «Ёлотен-1», «Ёлотен-3», «Туркменбаши-1», «Гызылшаглавук-25», «Мирас», «Акбаш», «Юбилейная-100», «Батько» и «Васса».

По информации сельскохозяйственного ведомства страны, во время посевной кампании будут использоваться 9 628 тракторов белорусского, немецкого, французского и американского производства, 1 748 сеялок, а также другая сельхозтехника.

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