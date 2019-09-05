Лондон, , 18:24 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 5 сентября.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 18:00 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне выросла до $62,38 за баррель.

Напомним, в последний раз цена на нефть данной марки находилась выше $62 за баррель 2 августа 2019 года.

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