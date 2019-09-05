Ханты-Мансийск, , 18:18 — REGNUM В Югре до конца 2019 года появятся восемь IT-стойбищ для оленеводов. Об этом сообщил на конференции «Связь на Русском Севере» заместитель директора департамента информационных технологий правительства ХМАО Юрий Торгашин.

Восемь точек обеспечат доступ к интернету 1 450 человек из 54 территорий традиционного природопользования. Интернет посредством сотовой связи для одного стойбища будет обходиться в одну тысячу рублей в месяц.

Региональный проект «IT-стойбище», рассчитанный к реализации до 2021 года, включён в государственную программу «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».