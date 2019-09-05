Душанбе, , 18:10 — REGNUM За январь-июль 2019 года в Таджикистан из Узбекистана поступило около 71,8 млн кубометров природного газа на сумму 9 млн 82 тыс. долларов. Эти данные приводятся в ежемесячном отчете министерства экономического развития и торговли страны «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане».

Сейчас основными потребителями узбекского газа в Таджикистане в основном являются промышленные предприятия страны. При этом 80% от общего объёма поставок приходится на Таджикскую алюминиевую компанию. Остальную часть газа получают несколько небольших предприятий в Гиссаре и Турсунзаде недалеко от центральной магистрали к западу от Душанбе.

Напомним, что, начиная с апреля 2018 года, после шестилетнего перерыва, возобновились поставки «голубого топлива» из Узбекистана в Таджикистан.

Как отмечают в «Таджиктрансгазе», после такого долгого перерыва в поставках необходимо восстановить инфраструктуру страны и только после этого можно будет говорить о поэтапном увеличении поставок природного газа.