Ашхабад, , 18:07 — REGNUM Туркменская правительственная делегация посетила Исламабад, где встретилась с министром энергетики Пакистана Омаром Аюб Ханом. Им удалось договориться о завершении финансового закрытия проекта магистрального газопровода ТАПИ в начале 2020 года, пишет «Business Recorder».

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Начало строительных работ по проекту в Пакистане запланировано на следующий месяц. При этом в список участников строительства вошли не только туркменские и пакистанские фирмы, но также известные европейские компании,

Также отмечается, что Туркмении удалось привлечь к финансированию проекта строительства газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия денежные средства от Азиатского банка развития и от Исламского банка развития.

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