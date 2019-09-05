Волгоград, , 17:37 — REGNUM Руководитель коммерческой фирмы из Волгограда задолжал налоговой службе почти 13 млн рублей. Уголовное дело в отношении гендиректора было прекращено в связи с истечением сроков давности преследования. Однако долг предпринимателю придётся заплатить, исковые требования прокурора удовлетворил суд, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Мужчина руководит фирмой, занимающейся оптовой торговлей чистящими средствами. Установлено, что ранее он вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. Таким образом, он занизил налоговую базу на 12,8 млн. рублей. Несмотря на то, что срок давности уголовного преследования истёк, руководитель обязан возместить причинённый ущерб в федеральный бюджет на основании гражданско-правового обязательства.

Кировский районный суд Волгограда согласился с мнением прокуратуры. Исполнение судебного акта проконтролируют в надзорном ведомстве.