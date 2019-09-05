Киев, , 17:00 — REGNUM Глава конфедерации профсоюзов Украины, экс-депутат Верховной рады Сергей Каплин заявил о попытке «убить химическую отрасль» страны.

С таким заявлением Каплин выступил сегодня, 5 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сегодня Антимонопольный комитет Украины принял решение о принудительном разделении активов азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, комитетом было признано, что предприятия олигарха занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в 2014—2017 годах; а также злоупотребляли своим монопольным положением путем продажи минудобрений по завышенной стоимости и создания искусственного дефицита минудобрений на рынке. Как постановил комитет, потребители удобрений указанных компаний за этот период (2014−2017 годы) могут обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного злоупотреблением монопольным положением, в двойном размере.

Каплин же утверждает, что Антимонопольный комитет вместо борьбы против реальных монополий продолжает «играть в политику» и обслуживать интересы иностранных компаний — «и уничтожает, например, химическую отрасль».

При этом Каплин подчеркнул, что химическая отрасль является ключевой для сельского хозяйства Украины и важнейшим фактором конкурентоспособности экономики страны.

«Невооруженным глазом видно заказную целостную линейку шагов с целью уничтожения агропромышленного потенциала нашего государства: либерализация рынка земли, деиндустриализация и хаотичная приватизация АПК, теперь убийство «химии»», — отметил экс-депутат Рады.

Он объявил, что профсоюзы будут защищать работников отрасли, и уже спланировали «максимальную мобилизацию» для защиты рабочих мест. По оценке Каплина, никакого сговора в химической отрасли не может быть — «поскольку она работает с нулевой прибыльностью, или даже в убыток, в то время как за рубежом химпредприятия получают государственные дотации».