Волгоград, , 16:44 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России наложила оборотный штраф в размере 720 тыс. 853 рубля на волгоградское ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». Ведомство наказало ритуальную компанию за антиконкурентное соглашение с администрацией Волгограда в части обслуживания кладбищ и колумбариев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального УФАС.

Департамент городского хозяйства мэрии Волгограда и ритуальная компания заключили в марте 2017 года дополнительные соглашения о продлении на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт. Также был продлён договор на осуществление погребения граждан. В антимонопольной службе посчитали, что эти действия носят характер антиконкурентного сговора между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, что является одним из самых грубых нарушений антимонопольного законодательства.

«Это только начало. Известно, что в настоящее время в производстве ФАС России находится ещё ряд административных дел в отношении должностных лиц ЗАО «РП «Память» и администрации Волгограда, виновных в заключении указанных антиконкурентных соглашений. Скажу больше, результаты рассмотрения судебных, антимонопольных и административных дел вокруг этой истории для некоторых из должностных лиц делают угрозу уголовного преследования всё более реальной. Но здесь своё слово должны сказать правоохранительные органы», — прокомментировал решение руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.