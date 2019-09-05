Куртамыш, Курганская область, , 16:39 — REGNUM В селе Верхнее Куртамышского района Зауралья 5 сентября открыт завод по переработке масличных культур. Предприятие за сутки способно перерабатывать 50 тонн сырья и выпускать 20 тонн готовой продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Курганской области.

Цех нового завода Пресс-служба губернатора Курганской области

Инвестпроект на сумму 120 млн рублей, из которых 46,3 млн это средства регионального гранта, реализовал сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Возрождение». Он основан полтора года назад, объединив 10 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. На заводе создано 17 новых рабочих мест.

На открытии предприятия отмечалось, что в Курганской области в 2018 году произведено 128 тыс. тонн масличных культур. Их сейчас можно перерабатывать на месте и не быть сырьевым придатком для других регионов и стран.

На заводе запущено производство нерафинированного подсолнечного, рапсового и льняного масел, а также жмыха перечисленных растительных культур. Лузга от маслосемян поступает в котельную для отопления площадей завода, а жмых — на корма для птиц и животных. То есть завод занимается безотходным производством.

В перспективе у предприятия — оборудование линии выдува бутылок и розлива масла.

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